Manaus recebe grupo de elite da Polícia Rodoviária Federal após onda de ataques

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) enviou reforços do estado de Roraima para o Amazonas nesta segunda-feira (7), após uma escalada de ações criminosas contra prédios públicos, ônibus do transporte coletivo e veículos. O Comando de Operações Especiais de Roraima (COE-RR) e o Grupo de Resposta Rápida (GRR) integram a unidade de elite da PRF.

Continua depois da Publicidade

“Em virtude dos lamentáveis eventos de vandalismo ocorridos na cidade de Manaus e em alguns municípios do interior do Amazonas, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o policiamento nas rodovias no estado e em áreas de interesse da União, somando esforços junto a secretaria de segurança pública do estado”, publicou em nota a PRF.

Segundo o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, os agentes de Roraima já estão na capital, os do RJ ainda irão se deslocar até a cidade.

Ao todo, 31 pessoas já foram presas por suspeita de participação em ataques criminosos cometidos desde a noite do último sábado (05/06) em Manaus e alguns municípios do interior do estado. Até o momento, apenas na capital, 17 pessoas foram presas e uma criança de 11 anos foi apreendida.