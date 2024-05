Manaus registra queda de 41% no número de homicídios em abril, apontam dados da SSP

Notícias de Manaus – Manaus fechou o mês de abril com uma queda de 41% no número de homicídios, conforme dados preliminares da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A redução alcançada na capital impactou para que o Amazonas como um todo apresentasse redução de 29%, durante o mesmo período.

Para o secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida, os números apresentados são resultados dos acordos do Governo do Amazonas e das Forças de Segurança no combate integrado à criminalidade.

“No primeiro trimestre, o Amazonas teve uma redução de 6,9%, na taxa de homicídios e agora, fechamos o mês de abril com um número muito bom. Na capital tivemos uma redução de 41% na taxa de homicídios e no Estado do Amazonas, 29% de redução no mês de abril. O quadrimestre vai fechar em torno de 13%, um número espetacular”, afirmou o titular da SSP.

Os dados acompanhados pelo Centro Integrado de Estatística (Ciesp) da SSP-AM, mostram que no mês de abril deste ano as Forças de Segurança registraram na capital, 49 homicídios. No mesmo período do ano passado, foram 83 crimes. A redução de 41% alcançada, é maior que a soma dos três meses anteriores, que também apresentaram queda.

O resultado obtido no pelo setor é a soma dos investimentos realizados pelo Governo do Amazonas, dentre elas a aquisição de novos armamentos, lanchas blindadas, novas bases flutuantes, novos equipamentos tecnológicos, associado ao empenho das Forças de Segurança. Na última quinta-feira (02/05), foi realizada mais uma entrega de mais de 160 viaturas e equipamentos.

O comandante da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Klinger Paiva, reforçou que mesmo com as reduções, a corporação tem intensificado as operações na capital amazonense.

“Estamos com nosso efetivo nas ruas, com as Operações Impacto, Águia, Ajuricaba, Rota Segura, Catraca, entre outras, para garantir a segurança da população e mapear áreas com grande incidência de crimes. Com isso, estamos atuando para reduzir os registros criminais, especialmente o de homicídios”, disse o comandante-geral.

Investigações

Conforme o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, operações incisivas e trabalho investigativo dedicado resultaram na prisão de diversos autores de homicídios em todo o estado nos primeiros quatro meses deste ano. Esse número demonstra o trabalho de investigação da DEHS e das demais DIPs e delegacias especializadas em dar uma resposta à sociedade.

“Esses resultados positivos são fruto do trabalho incansável das equipes policiais, que se dedicam diariamente à investigação e captura de criminosos. Eu destaco o empenho de cada policial envolvido e reforço nosso compromisso em continuar trabalhando para garantir a segurança da população amazonense”, afirmou o delegado-geral.

*Com informações da assessoria