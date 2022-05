Manaus registra redução de 14% em roubos e furtos de veículos nos primeiros meses de 2022

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou a redução de 14% em casos de roubos e furtos de veículos nos meses de janeiro a março de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado, em Manaus. Os dados são do Centro Integrado de Segurança Pública (Ciesp). O sistema de câmeras inteligentes Paredão, lançado pelo governador Wilson Lima em outubro de 2021, vem colaborando para a redução.

Conforme o Ciaesp, no primeiro trimestre de 2022 foram registrados 441 casos, representando a redução de 75 casos desta natureza. Com o auxílio do Paredão, sistema de câmeras inteligentes de videomonitoramento é possível coibir os roubos e furtos de veículos em Manaus. O sistema faz parte do programa Amazonas Mais Seguro e conta com 500 câmeras instaladas em pontos estratégicos.

O coordenador do Centro Integrado de Análise de Imagem de Segurança Pública (Ciaisp), tenente-coronel Carlos Eduardo, ressaltou que o paredão auxilia na agilidade durante a abordagem policial.

“É uma ferramenta muito boa, que está avançando e ajudando na qualificação dos nossos policiais que trabalham com o sistema. Nós estamos conseguindo dar uma resposta para a sociedade e para o sistema de Segurança Pública, de que a tecnologia é um importante aliado na redução da criminalidade”, disse.

O titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), delegado Rafael Soibelman, explicou que a tecnologia do sistema de segurança vem apoiando as investigações da Polícia Civil.

“A Secretaria de Segurança tem nos auxiliado com o uso de bastante tecnologia, que robustecem nossos inquéritos policiais e dão mais eficiência às nossas investigações, oferecendo maior celeridade aos casos em andamento, que também inibem a prática de novos crimes com o apoio de todo o sistema de segurança”, ressaltou.

As 500 câmeras que compõem o sistema de videomonitoramento estão interligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que capturam e realizam a leitura das informações sobre os veículos investigados.