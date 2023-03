‘Maníaco da facada’ é preso após cair de passarela ao atacar pedestre

O homem que ficou conhecido como ‘Maníaco da Facada’ foi preso na manhã desta sexta-feira, 17, em São Paulo, após ser internado em uma unidade de saúde. De acordo com a Polícia Civil, ele teria caído de uma passarela, ao tentar fazer uma nova vítima, em Santana, e precisou ser socorrido.

O caso ganhou notoriedade no último fim de semana, quando o suspeito esfaqueou duas pessoas, no bairro Jabaquara. Desde então, a Polícia Civil buscava pelo criminoso. As autoridades receberam informações de que ele teria praticado outro ataque a faca, nas proximidades do Terminal Rodoviário do Tietê.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme informou o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), durante o ataque, ele acabou caindo da passarela na Avenida Cruzeiro do Sul, e se machucou. Ele precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Ao saber da informação, a equipe passou a procurar pelo acusado, localizando-o internado no Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária que já tinha sido previamente concedida pelo Poder Judiciário. O homem está à disposição da Justiça.

Ataque

Os primeiros ataques ocorreram no sábado, 11. Policiais militares foram acionados por um homem, de 35 anos, que sofreu uma tentativa de roubo, na Avenida Engenheiro George Corbisier, e foi atingido com uma facada no braço. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, e passa bem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, os policiais foram informados que um idoso de 66 anos também havia sido vítima do homem, desta vez na Rua dos Jequitibás. O criminoso se aproximou dele e, na sequência, o golpeou. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao mesmo hospital, mas não resistiu.

Fonte: Terra