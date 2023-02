“Mantiveram vítimas reféns por cerca de 12 horas”, diz delegado sobre quadrilha especializada em roubos a residências em Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), deflagrou operação, na tarde de sexta-feira (24/02), por volta das 13h, que resultou na desarticulação de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas e roubos a residências em Manaus.

Durante a operação foram presos Fabiano Baraúna de Andrade, 26, conhecido como “FB”; Carlos Gabriel Reis Batista, 42; Júlio César Tenório, 21, e Odacir Lira de Sena, 40. Também foram apreendidos quatro quilos de entorpecentes dos tipo oxi e maconha, balanças de precisão, carregador de pistola com diversas munições calibre 40, material para confecção e comercialização das drogas, além de duas motocicletas com suspeita de adulteração, em uma casa no bairro Betânia, zona sul.

Em coletiva de imprensa realizada no 13° DIP, o delegado Cícero Túlio, titular da unidade policial, destacou que as investigações iniciaram há cerca de um mês e meio, pois os policiais tomaram conhecimento que a quadrilha realizava a distribuição de drogas na área do bairro Cidade de Deus, zona norte. No decorrer das investigações, foi possível identificar que o grupo também atuava em um esquema criminoso de roubos a residências.

“Um desses assaltos foi no dia 25 de janeiro deste ano, no bairro Educandos, zona sul, quando eles mantiveram as vítimas de refém por cerca de 12 horas. Da casa, roubaram diversos equipamentos eletrônicos, computadores, joias, relógios e dinheiro em espécie, além de realizarem diversas transferências via pix, bem como um veículo”, informou Cícero.

Prisões

A autoridade policial relatou que, durante o monitoramento de um dos criminosos, ele percebeu a presença da polícia e tentou fugir, momento em que foi deflagrada a operação que culminou na prisão dos quatros integrantes, e também na apreensão do material ilícito.

Na ocasião, também foi cumprido um mandado de prisão temporária de Odacir, por envolvimento no roubo majorado. “Foi verificado que ela emprestava sua conta bancária para receber os valores por transferências via pix”, informou o delegado.

Todos já possuem passagem pela polícia por crimes como tráfico de drogas, inclusive, um deles já possuía um procedimento investigativo por comércio ilegal de armamentos.

O titular do 13° DIP afirmou que as investigações devem continuar para tentar identificar a participação de outras pessoas na ação criminosa, bem como apurar outros possíveis casos que a quadrilha tenha participado.

Procedimentos

Todos responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de munição de arma de fogo de uso permitido, roubo majorado e associação criminosa.

Eles serão encaminhados à audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário.