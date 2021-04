Marcha da Família faz ato contra decisão do STF sobre igrejas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Marcha da Família Cristã reúne neste domingo (11) manifestantes de todo o país, em ato contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou governadores e prefeitos a proibirem cultos e missas durante a alta de contágios por Covid-19.

No Distrito Federal, cerca de 300 pessoas participam do ato nesta manhã, segundo informações do Metrópoles. Eles se reuniram por volta das 10h, e se deslocaram até a Esplanada em carreata e a pé, liderados por um carro de som. O grupo reúne católicos e evangélicos nas seis faixas do Eixo Monumental no sentido Museu da República a Praça dos Três Poderes, onde fica o prédio do STF.

A marcha ocorrerá ao longo do dia em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, João Pessoa e demais cidades em todo o Brasil. A manifestação reúne 50 entidades conservadoras do país, com núcleos organizados.

Fonte: Pleno.News