Marido confessa que degolou esposa após olhar mensagem de celular e se sentir traído

O marido de Karla Roberta Fernandes Pereira, 38 ,encontrada degolada em um matagal neste domingo (25/4), confessou ser o autor do crime, após ter sido preso por policiais da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).

O caso foi confirmado como feminicídio devido à motivação: o homem era companheiro da vítima e afirmou ter agido por ciúmes. O criminoso foi identificado como Adenor Pacheco de Oliveira.

Na confissão, ele afirmou ter olhado uma mensagem no celular da vítima e se sentido traído. Depois de desmaiar a companheira, sufocando-a, ele a colocou no carro e a levou para o mato. Lá, passou uma faca no pescoço de Karla e deixou o cadáver no local.

O corpo da mulher foi encontrado em um terreno baldio, em Santa Maria. Um catador de latinhas passava pela região, por volta das 7h, quando se deparou com o cadáver e acionou a polícia.

O delegado Paulo Fortini, da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), explicou ao Metrópoles que a mulher vestia pijamas quando foi encontrada e não possuía qualquer identificação.

Uma vizinha teria escutado a vítima dizer “Me solta, me solta!”, na madrugada de domingo. A mulher contou ainda ter ouvido um barulho de copo sendo quebrado. No entanto, por saber que as brigas do casal eram constantes, não deu atenção.

Adenor e Karla compareceram a uma festa de aniversário no sábado (24/4), véspera do crime, onde teriam discutido.

O crime é investigado pela equipe da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).

