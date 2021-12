Marido é suspeito de assassinar esposa em sítio no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem identificado apenas como “Mazinho” é apontado como o principal suspeito de matar sua esposa, Hicleciane Gonçalves Corrêa, de 40 anos, na noite desta segunda-feira (27), em um sítio no ramal do Jansem, no município de Borba, distante 208 quilômetros de Manaus.

A mulher foi encontrada morta em uma área de mata com ferramentas que teriam sido usadas para cometer o crime como um terçado, uma faca e uma lâmina de roçadeira.

De acordo com a polícia, “Mazinho” foi visto saindo nervoso do sítio onde morava com Hicleciane. Ele também foi visto acompanhado de um homem, até o momento não identificado, suspeito de ajudá-lo no femincídio.