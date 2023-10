A morte da cantora e pastora Sara Mariano chocou o Brasil e agora novos detalhes sobre o crime foram revelados pela polícia. O delegado Euvaldo Costa, titular da 25ª Delegacia Territorial responsável pelo caso, informou que o plano para assassinar a artista começou um mês antes de sua morte. Além disso, as autoridades estão investigando a possível participação de outras pessoas no crime. A seguir, apresentaremos mais informações sobre o caso.

De acordo com o delegado Costa, o marido de Sara, identificado como Ederlan Mariano, teria iniciado o planejamento para assassinar a cantora cerca de um mês antes do trágico evento. As investigações indicam que o planejamento teve início no dia 24 de setembro, levando a crer que outras pessoas possam estar envolvidas no crime. A polícia está reunindo evidências e coletando informações adicionais para esclarecer completamente o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Inicialmente, eu tenho que informar que o planejamento da morte da pastora começou um mês antes da execução. Então, é possível que tenha participação de mais autores. Pelas investigações, pela informações já coletadas no inquérito, o planejamento começou no dia 24 de setembro”, declarou o delegado.

Veja mais matérias polícias. Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

Ederlan Mariano foi preso e confessou sua participação no assassinato de Sara Mariano. A vítima e Ederlan eram casados e tinham uma filha de apenas 11 anos. O corpo da cantora foi encontrado carbonizado em uma estrada no município de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, Bahia. Após ser interrogado pela polícia, Ederlan admitiu sua participação no crime e agora está sob custódia policial aguardando julgamento.

Segundo o delegado Costa, problemas conjugais podem estar entre as motivações do ato criminoso. Através das investigações, a polícia descobriu que Ederlan estava enfrentando dificuldades em seu casamento e decidiu se livrar da esposa. No entanto, outras informações e provas são necessárias para confirmar definitivamente as razões por trás do assassinato da cantora e pastora Sara Mariano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As autoridades continuam com as investigações para reunir todas as informações necessárias e esclarecer completamente o caso. A polícia está coletando provas adicionais, como depoimentos de testemunhas e análise de evidências forenses, para obter uma imagem mais clara dos acontecimentos que levaram à morte de Sara Mariano. Acredita-se que a investigação detalhada possa revelar mais detalhes sobre o envolvimento de outras pessoas no crime.

Redação AM POST*