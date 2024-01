Marido pagou R$ 10 mil para pistoleiro matar dona de choperia na frente da filha em Manaus

Notícias de Manaus – Elielson da Silva Campos, de 24 anos, Luzilene Marques Albuquerque, de 39 anos e Sulivan Ferreira Maia, de 46 anos, foram presos pela polícia nesta sexta-feira (19), pela execução da dona de uma choperia identificada como Edy Claúdia Oliveira Alves, que tinha 41 anos.

O crime ocorreu no dia 27 de dezembro de 2023, no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul de Manaus. A própria filha da vítima presenciou o crime, que foi encomendado por Sulivan, marido da vítima.

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), inicialmente a suspeita era que o crime se tratava de latrocínio já que a vítima teve dinheiro da renda do seu estabelecimento comercial, mas a investigação elucidou que o crime foi um feminicídio.

“O mandante do crime foi o Sulivan que teve apoio da própria amante Luzilene e do pistoleiro do crime Elielson. No dia do crime o executor estava de capacete e máscara fato que dificultou a identificação. Ele cometeu o crime dissimulando um latrocínio, mas ele recebeu R$ 10 mil de Sulivan para cometer o crime na frente da dele, de uma sobrinha e de um neto”, explicou o delegado.

Em depoimento, o suspeito afirmou que a arma de fogo deu pane no momento do crime. Ele teria efetuado o primeiro disparo e mais dois em seguida para confirmar o óbito da vítima.

“Na ação foram levados R$ 500. Chegamos nele por meio do veículos usado no crime e com à confissão dele representamos pelas prisões de Sulivan e Luzilene. A amante arrumou uma pessoa para depositar dinheiro na conta do atirador. Sulivan confessou o crime e disse que estava se separando e não queria dividir os bens com a empresária”, destacou o delegado que conduziu as investigações.

O delegado destacou ainda que mesmo casado com a vítima, em 2016, Sulivan teve uma amante que estava gravida de 6 meses e em seguida apareceu morta afogada na Praia do Açutuba em Iranduba. Ele estava com a jovem na noite anterior e foi visto chegando com a vítima na praia e saindo sozinho.

“Ele é indiciado por esse crime e estava respondendo em liberdade. Vamos comunicar a Delegacia Interativa de Polícia de Iranduba sobre a nova situação dele”, finalizou o delegado.

Elielson, Luzilene e Sulivan vão responder por feminicídio e devem ficar à disposição da Justiça.

Veja o momento em que eles saem da delegacia:

Presos marido, amante e pistoleiros por morte de dona de choperia em Manaus pic.twitter.com/gitRRgHXb6 — AM POST (@portalampost) January 19, 2024

*Suyanne Lima – Redação AM POST