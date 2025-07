Marido que matou esposa confessa assassinato e revela detalhes do crime em Manaus

Notícias Policiais – Thiago dos Santos Silva, de 32 anos, foi preso nesta segunda-feira (28) após confessar o assassinato brutal de sua esposa, Telma da Silva Rabelo Valente, de 31 anos. O corpo da vítima foi encontrado no domingo (27), dentro da própria casa, localizada na rua Araruana, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime foi descoberto depois que o irmão da vítima encontrou o corpo com múltiplas perfurações de arma branca. A partir daí, a polícia iniciou uma investigação imediata, apontando Thiago como principal suspeito.

A vítima estava desaparecida desde o dia 26 de julho. O crime, de extrema brutalidade, envolveu dezenas de golpes de faca no pescoço, cabeça e braços. Após o assassinato, Thiago fugiu do local, deixando para trás os seis filhos do casal — dois deles filhos biológicos do agressor. Graças ao trabalho conjunto das equipes da DEHS e do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NCF), o suspeito foi capturado em menos de 24 horas.

Segundo a delegada Marília Campello, o relacionamento do casal era conturbado, com histórico de agressões físicas e verbais. “O caso causou comoção pela crueldade e pelo impacto deixado em toda a família, especialmente nas crianças, que agora estão sob cuidados de parentes e serão acompanhadas por órgãos de proteção”, afirmou.

Thiago responderá pelo crime de feminicídio e será encaminhado à audiência de custódia. As autoridades reforçam o alerta para que mulheres em relacionamentos abusivos busquem apoio, destacando a importância da denúncia como forma de prevenção.