Marido tenta matar indígena com tiro na barriga no interior do AM

Nesta sexta-feira, 14, a indígena Munduruku, Samara Rodrigues Ribeiro, 22, da aldeia Pataquá em Manicoré, no Amazonas, levou um tiro na barriga do próprio marido.

A vítima, que está grávida de 5 meses, encontra-se em estado grave no Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz, em Rondônia. O acusado está foragido.

No hospital, Samara passou por uma cirurgia de retirada do rim e após o procedimento ela foi entubada. O bebê não resistiu e morreu.

De acordo com a família, Samara ficou no corredor do hospital aguardando um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para fazer a retirada do baço e do bebê que está morto há mais de 24 horas na barriga da mãe.

Após apelo feito às autoridades, a indígena foi transferida nesse sábado, 15, para o município de Cacoal, em Rondônia, onde fará a segunda cirurgia para retirada do bebê.