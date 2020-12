Marinheiro é morto ao tentar impedir roubo de piratas do rio em porto de Manaus

Redação AM POST

Um marinheiro, identificado como Everton Santos Lima, de 33 anos, foi morto com tiro após tentar impedir ação de piratas do Rio na madrugada desta segunda-feira (28), em uma embarcação no Porto da Panair, no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

De acordo com a polícia, os piratas estavam roubando um bote com motor acoplado. Na ocasião, Everton conseguiu perceber e tentou impedi-los jogando um banco de madeira, mas o criminoso reagiu e atirou contra ele.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).