Matadores do CV que fugiram de presídio de segurança máxima invadem casa e fazem família refém

Na noite de sexta-feira (16), os fugitivos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, do presídio federal de Mossoró (RN), fizeram uma família refém. Segundo relatos, pediram para ver notícias e levaram celulares e alimentos. Mandaram abrir as redes sociais e televisão para ver notícias relatando a fuga.

Os fugitivos são apontados como “matadores” ligados ao Comando Vermelho, responsáveis por execuções de rivais e membros que desrespeitam as normas internas da facção criminosa.

A casa invadida pelos criminosos fica na área rural de Mossoró, em uma rua que termina em uma região de mata.

Os fugitivos chegaram ao local por volta de 19h30 e partiram às 00h30 do sábado, levando alimentos, celulares e pedindo para ver notícias. Fizeram muitas ligações pelo WhatsApp, alguns números com DDD 21 e o interlocutor tinha sotaque e mencionou que estava no RJ.

As autoridades acreditam que a recaptura de Rogério Mendonça e Deibson Nascimento está próxima, com pistas encontradas na mata indicando um possível rastro de fuga.

As investigações sobre o incidente continuam em andamento, com a polícia recolhendo provas e depoimentos para localizar e deter os fugitivos.

As autoridades alertam a população da região para ficar atenta e relatar qualquer informação que possa levar à captura dos fugitivos, visando garantir a segurança da comunidade local.

Com base nos relatos e nas evidências coletadas, a polícia segue em busca dos fugitivos, visando restabelecer a ordem e a tranquilidade na região de Mossoró.