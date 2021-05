Materiais ilícitos são encontrados durante vistoria em celas de delegacia no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

No decorrer da tarde de segunda-feira (03/05), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe da 58ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Uarini (distante 565 quilômetros da capital), realizou vistorias nas celas da carceragem da unidade policial, que resultou na apreensão de vários materiais ilícitos, como armas brancas e entorpecentes.

Continua depois da Publicidade

A ação teve o apoio de policiais militares do 2º Grupamento de Polícia Militar (GPM) e de guardas civis municipais da localidade.

De acordo com o investigador de polícia Elizandro dos Santos Limado, gestor interino da 58ª DIP, a medida aconteceu após os policiais receberem a informação, por meio de denúncias anônimas, de que os detentos estariam em posse dos materiais.

“Durante a revista, localizamos cinco aparelhos celulares, dois cachimbos de fabricação artesanal para uso de drogas, três facas, substância com aspecto de maconha do tipo skunk, cordas do tipo ‘Tereza’, carregadores de aparelho celular, quatro estoques de materiais perfurantes, entre outros”, informou o gestor.

Continua depois da Publicidade

Ainda de acordo com o investigador, a intervenção no sistema prisional continuará ocorrendo, em toda a área da 58ª DIP, dentro do planejamento estratégico, traçado pelo comando das Polícias Civil e Militar do Amazonas.

“Em relação aos materiais apreendidos, serão tomadas as devidas medidas administrativas e, posteriormente, nós os apresentaremos para os procedimentos cabíveis. A ação foi desenvolvida com a aplicação nos níveis de segurança adequados para efetivar a garantia dos direitos fundamentais dos detidos”, finalizou o investigador.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa