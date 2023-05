Mauro Cid depõe nesta quinta-feira à PF sobre supostas fraudes em cartões de vacina contra a covid-19

Redação AM POST

O tenente-coronel Mauro Cid, que anteriormente ocupou o cargo de ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, está programado para prestar depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 18 de maio, em relação a alegadas fraudes envolvendo cartões de vacinação contra a covid-19. A sessão está agendada para começar às 14h30. Desde o dia 3 de maio, Cid encontra-se detido no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.

As suspeitas de adulteração surgiram em dezembro de 2022, poucos dias antes de Bolsonaro e sua família viajarem para os Estados Unidos. A PF suspeita que as modificações tenham sido realizadas com o intuito de facilitar a entrada nos EUA. Durante o depoimento prestado nesta semana, Bolsonaro negou ter conhecimento ou participação em um suposto esquema liderado por Cid, bem como ter orientado ou ordenado alterações nos registros de vacinação. O ex-presidente atribuiu a gestão de sua conta no aplicativo ConecteSUS ao seu ex-ajudante.

A PF já concluiu a perícia realizada em um celular apreendido com Mauro Cid, e esse material deve ser utilizado para questionamentos adicionais durante o depoimento de hoje.

Os agentes suspeitam da ocorrência dos seguintes crimes: infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores.