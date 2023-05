MC Pozza é morto a tiros dentro de barbearia.

João Pedro Pozza de Oliveira, de 22 anos, conhecido pelo nome artístico MC Pozza, foi morto na noite desta quarta-feira, 24, dentro de uma barbearia em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A informação é do SBT News.

Segundo o jornal, o funkeiro estava sendo modelo de um curso de corte de cabelo, no bairro Jardim Eldorado, quando um suspeito mascarado entrou no estabelecimento. O criminoso mandou todos que estavam na barbearia se deitar no chão e disparou contra o MC, que foi atingido com pelo menos dois tiros na cabeça. A vítima morreu no local.

Ainda segundo o SBT, outro rapaz, de 24 anos, também foi baleado e conduzido a um hospital, onde segue internado. A Polícia Civil investiga o caso.

Nas redes sociais do funkeiro, a família de MC Pozza publicou uma nota de pesar.

“Informamos com pesar o falecimento de nosso Mc Pozza. Sentiremos a sua falta e esperamos que ele esteja em um lugar melhor. Agradecemos todas as mensagens de conforto recebidas até agora”, iniciou o comunicado.

“Sabemos que João era uma pessoa muito querida por todos pelo seu carinho, profissionalismo, humildade, amizade e alegria. Para sempre o teremos em nossa memória e em nosso coração com muita gratidão e saudade. Agradecemos a todos pela presença na despedida e pelas mensagens. De seus pais, irmãos, sobrinhos outros familiares”, finalizou a nota.

