Mecânico é preso por usar carro de cliente para ir a motel, atropelar pessoas e vender peças

Um mecânico de 24 anos foi preso em Goiânia (GO), após usar o carro de um cliente, que deixou para consertar, para ir ao motel, fazer dívidas com peças do veículo e ainda atropelar duas pessoas. De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas está em estado grave.

A prisão do suspeito ocorreu na quarta-feira, 1º, por meio do Grupo de Repressão a Estelionatos e outras Fraudes (Gref) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se apropriou do carro do cliente, usando-o como se fosse o dono. Em uma dessas ocasiões, ele causou um acidente que vitimou duas pessoas que estavam em uma motocicleta, deixando uma mulher em estado grave. Já em outra ocasião, o homem utilizou o carro da vítima para ir a um motel em Aparecida de Goiânia, e saiu sem pagar a conta.

As autoridades informaram ainda que ele chegou a deixar uma roda do veículo da vítima penhorada pelo não pagamento de um abastecimento em um posto de combustível. O dono do carro teria feito vários pagamentos para comprar novas peças, mas o mecânico não as instalou, e chegou a retirar outras do carro, vendendo para terceiros.

Durante a investigação, a Polícia conseguiu recuperar as peças vendidas e devolver ao dono. O caso segue em apuração.