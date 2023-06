Mecânico é preso suspeito de estuprar criança de 13 anos em Manaus

Na noite desta terça-feira (06), um mecânico identificado como Frank Falcão foi detido sob acusação de estuprar uma criança de 13 anos no bairro Mauazinho, zona Leste de Manaus.

De acordo com relatos de uma mulher que testemunhou o crime, ela flagrou o momento em que Frank estava trancado com a criança. Ao entrar na casa para entregar comida, deparou-se com a menina sem roupas.

“Ao retornar para pedir um alicate de unha, abri a porta e deparei-me com ele, enquanto a menina saiu correndo sem roupa e se refugiou no banheiro. Ele saiu e me pediu para não falar nada. Vi a menina muito nervosa e, ao chamá-la, ela solicitou uma toalha para se cobrir”, relatou a testemunha.

Após o ocorrido, moradores locais tentaram linchar Frank, mas a polícia militar interveio e o encaminhou à delegacia. Durante o depoimento, a vítima confirmou o abuso.

O caso foi registrado e será investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Redação AM POST