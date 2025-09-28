A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Mecânico morre ao ser atropelado e espancado a caminho de padaria em Manaus

Vítima chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Por Marcia Jornalist

28/09/2025 às 15:54

Notícias policiais – Neste domingo, 28, o mecânico José Carlos, de 60 anos, faleceu após ser atropelado e agredido com um pedaço de madeira por um homem identificado apenas como “Dodô”, no Beco Ayrão, na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos.

A família de José Carlos clama por justiça e denuncia o histórico de violência do agressor, que já era conhecido na região por sua conduta agressiva.

Testemunhas registraram imagens do momento em que Dodô foi preso em flagrante, após o ataque brutal.

De acordo com informações, José Carlos estava a caminho da padaria do filho quando foi atropelado. Após o atropelamento, Dodô desceu do veículo e começou a espancar o idoso, resultando em ferimentos fatais. Ele teve três paradas cardíacas e não sobreviveu.

LEIA MAIS: Chuva forte surpreende em tarde de verão amazônico em Manaus

Após o ataque, Dodô tentou fugir, quase atropelando crianças e moradores, mas foi contido por populares. Ele conseguiu escapar temporariamente, mas se apresentou à polícia, onde foi preso em flagrante e optou por não se pronunciar sem a presença de um advogado.

