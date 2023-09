Médica é morta durante tentativa de assalto após jantar em família

No último sábado, 16 de setembro, uma tragédia chocou a cidade de Maringá, na região Noroeste do Paraná, quando uma médica de 28 anos, identificada como Thayani Garcia Silva, foi morta a tiros durante uma tentativa de assalto. O trágico incidente ocorreu depois que Thayani havia levado sua avó para casa após um jantar em família.

Ao chegar na residência da avó e enquanto esta abria o portão, criminosos se aproximaram do veículo. Assustada, Thayani tentou fugir, mas infelizmente foi alvejada a tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a médica não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

As autoridades agiram rapidamente e, no domingo, 17 de setembro, a Polícia Civil do Paraná, em colaboração com a Polícia Militar, realizou a prisão em flagrante de dois homens, ambos com 22 anos de idade, por seu envolvimento no latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que vitimou Thayani. Os suspeitos foram encontrados nas cidades de Maringá e Mandaguaçu, localizada a 20 quilômetros de distância.

Segundo a Polícia Civil, os dois homens presos estão sendo investigados por diferentes papéis no crime, sendo um deles responsável pelos disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto o outro forneceu a arma e a guardou após o crime. As investigações continuam em andamento com o objetivo de localizar um terceiro possível envolvido na tragédia.