Médico anestesista sedou a vítima de estupro sete vezes

O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra sedou pelo menos sete vezes a paciente vítima de estupro durante uma cesárea. O caso que veio a público no último dia 11 de julho teve inquérito policial concluído pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti (RJ) nesta terça-feira, 19, e foi enviado à Justiça. Antes da conclusão desse primeiro inquérito, o Ministério Público do Rio de Janeiro já havia denunciado Giovanni, que tornou-se réu na sequência.

Nos autos estão registrados 19 declarações, que são da vítima, do marido dela, dos técnicos e médicos do hospital, dos policiais, além do próprio autor do crime. Também foram anexados laudos dos medicamentos sedativos usados na paciente momentos antes do abuso sexual ser cometido. De acordo com a investigação, ele fez prováveis sete aplicações do medicamento.

A gravação planejada pela funcionárias que desconfiavam do médico e que foi responsável pela prisão em flagrante do próprio, foi entregue na íntegra para os investigadores, que analisaram 1h36m20s de vídeo.

O laudo aponta que Giovanni leva só 50 segundos depois da saída da sala do pediatra e do marido da paciente para cometer o crime de estupro. Entre o momento em que ele coloca o pênis pra fora até a ejaculação, se passam exatamente 9 minutos e 5 segundos.