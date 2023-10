Médicos podem ter sido executados por engano em quiosque

As investigações acerca do assassinato de três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, revelaram uma linha de apuração intrigante: a hipótese de que as vítimas possam ter sido atacadas por engano.

A suspeita se fundamenta na ideia de que um dos médicos poderia ter sido confundido com o filho de um miliciano da comunidade Rio das Pedras, localizada na mesma região. O indivíduo que teria sido o alvo dos criminosos, Taillon de Alcânta Pereira, havia sido detido em 2020 e foi libertado da prisão no mês passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Novas imagens de sistemas de vigilância, que capturaram o momento do crime, mostram os suspeitos passando de carro pelo local e fazendo um retorno na via antes de executar as vítimas. A cena é chocante, com aproximadamente 30 disparos efetuados no local do crime.

O delegado Henrique Damasceno, que também está conduzindo as investigações no caso do menino Henry Borel, está liderando os esforços para esclarecer este crime perturbador. A Polícia Civil do Rio está colaborando com a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual e agentes da polícia de São Paulo neste caso.

Os três médicos assassinados eram de diferentes estados do Brasil e estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional de ortopedia. Suas identidades foram confirmadas como Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralff de Souza Bomfim. Diego era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O único sobrevivente, Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, sofreu graves ferimentos, incluindo fraturas no fêmur, pé e mão, além de lesões no tórax e no abdômen. Ele está internado em estado grave no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.