Nesta quarta-feira, 28, Bruno Santos da Silva Filho, de 22 anos, conhecido como “Beijinho”, foi preso, na Zona Oeste da capital, suspeito de participar do assassinato encomendado de um homem, identificado como Victor de Oliveira Silva. O homicídio ocorreu no dia 11 de novembro de 2022, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul.

O crime teria sido encomendado por outro homem, Misael de Sousa Pinheiro, que está foragido até o momento. De acordo com a Polícia, a motivação teria sido ciúmes dele com a enteada de Victor. A vítima não aceitava a proximidade entre eles e, por isso, o suspeito decidiu encomendar a morte de Victor por R$ 5 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A princípio, Misael contratou Guilherme Vinicius Oliveira da Silva para realizar a execução. No entanto, o homem acabou chamando Bruno e outro indivíduo, identificado apenas como Hebert, para participar do assassinato. Cada um recebeu uma parte do valor.

Guilherme foi preso em março deste ano, e Hebert e Misael seguem foragidos. Mas, os crimes de Beijinho não param por aí. Segundo o delegado Daniel Fábio Aly, o homem é um soldado do tráfico e é um membro perigoso de uma facção criminosa no bairro Compensa.

“No dia 2 de junho, ele juntamente com outros cinco elementos, invadiram um beco no bairro Santo Agostinho, para atacar traficantes rivais. Ele é envolvido com o tráfico de drogas e com organização criminosa, ele é um soldado do tráfico utilizado para este tipo de situação (…) O Beijinho aproveitou para a situação e fez arrastão de celulares, eles passaram, já estavam armados e pegaram celulares de moradores e foram matar os rivais”, disse Daniel ao afirmar que o suspeito tem costume de invadir áreas tomadas por rivais e aproveita para fazer arrastões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na casa dele, os agentes encontraram um documento de uma vítima que tinha sido roubada na mesma situação de invasão e confronto entre traficantes rivais. Bruno deve ficar preso a partir de agora e ficará à disposição da Justiça.

Matérias Semelhantes: Cabo da PM e sargento da Marinha são baleados e morrem após briga em saída de festa em Manaus. Saiba mais clicando aqui

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST