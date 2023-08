Membro de facção é executado com mais de 100 tiros por criminosos rivais

Um homem, ainda não identificado, foi executado com mais de 100 tiros, nesta segunda-feira (31), no bairro Pero Vaz, em Salvador. A execução foi filmada e compartilhada nos aplicativos de mensagens.

De acordo com a polícia, o homem era envolvido com facção e teria sido morto pela organização criminosa rival. Na ocasião, a vítima recebeu mais de 100 tiros na cabeça e no corpo. Os traficantes descarregaram as pistolas e ainda filmaram toda a ação.

Nas imagens gravadas pelos criminosos e compartilhadas nos aplicativos de mensagens, a vítima está com as mãos amarradas para trás enquanto e executada pelos criminosos, muitos tiros podem ser ouvidos enquanto eles comemoram o crime. O bairro onde o homem foi morto é muito movimentado e deixou os moradores assustados. Após a ação, os criminosos fugiram. Ainda segundo a polícia, eles estavam com pistolas com carregadores alongados.

O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) foi acionado e o Instituto Médico Legal (IML), removeu o corpo.

O crime deve ser investigado pela Polícia Civil

Redação AM POST