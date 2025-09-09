Membro de facção é preso em Manaus com R$ 300 mil suspeitos de lavagem de dinheiro

Notícias policiais – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM), da Polícia Federal, prendeu na segunda-feira (08/09) um homem suspeito de integrar uma facção criminosa e de envolvimento em lavagem de dinheiro.

O suspeito foi abordado logo após sacar R$ 300 mil em espécie de uma agência bancária em Manaus, sem apresentar justificativa ou documentação que comprovasse a origem do valor.

Investigações preliminares indicam que a conta utilizada para o saque pertence a uma empresa de fachada, sem atividade econômica real, e que já havia realizado outro saque de grande valor no mesmo mês.

As movimentações financeiras apontam indícios de dissimulação de recursos ilícitos, possivelmente provenientes do tráfico de drogas, com ligação à facção criminosa.

Durante a abordagem, os policiais também encontraram uma arma de fogo de uso permitido no veículo do suspeito, configurando também o crime de porte ilegal de arma.

A operação contou com o apoio da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (SEAI) e da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM/AM).

A FICCO/AM reúne diversas forças de segurança do Amazonas, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e outras secretarias estaduais e municipais.