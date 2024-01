Membro do conselho permanente de organização criminosa do AM é preso em Florianópolis

Nesta sexta-feira, 26/1, a Polícia Federal, em colaboração com a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, deflagrou a Operação Piramutaba, uma ação conjunta visando reprimir crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os envolvidos podem enfrentar penas que ultrapassam 30 anos de prisão.

O principal objetivo da operação era localizar um foragido em Florianópolis/SC, membro de uma das principais facções criminosas da região Norte, com ligações também com organizações do Rio de Janeiro.

Durante a operação, um mandado de prisão preventiva foi cumprido em Santa Catarina. Em Manaus, foram realizados três mandados de busca e apreensão, resultando na detenção do alvo identificado como Alexandre Araújo Brandão, mais conhecido no mundo do crime como ‘Xuruca do Japiim’, além da apreensão de uma arma de fogo e uma caixa de munição.

Operação integrada prende membro do conselho permanente de organização criminosa em Manaus

Segundo as autoridades policiais durante coletiva de imprensa, a prisão é de alta importância. “Ele já responde por vários processos na Justiça, entre eles homicídios, tráfico de drogas e posse de arma ilegal. Inclusive, hoje, ele foi preso com armas”, destacou a delegada titular da DEHS, Marília Campelo.

