Membros de facção entram em invasão fortemente armados e executam jovem com 8 tiros em Manaus

Redação AM POST

Membros de uma facção criminosa fortemente armados executaram o jovem Marcos Souza de Araújo, de 20 anos, com cerca de 8 tiros na tarde desta terça-feira (15), na invasão Cidade Alta, do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, os bandidos chegaram no local gritando pelo nome de ‘Marquinho’ e quando o encontraram atiraram contra ele. O pai do rapaz ainda tentou levá-lo em sua motocicleta ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo mas Marcos já chegou sem vida na unidade de saúde.

O jovem Regivaldo Oliveira da Silva, 20, que estava no local foi atingido com tiro no tórax. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e seu estado de saúde é estável.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).