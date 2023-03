Menina de 12 anos que desapareceu após marcar encontro com homem é encontrada no Maranhão

Redação AM POST

A estudante Alessandra Rangel Coelho Santana, de 12 anos, que estava desaparecida há oito dias, foi encontrada nesta terça-feira (14) em São Luís, capital do Maranhão. A criança estava sendo mantida em cárcere privado em uma quitinete no bairro Vila Luizão. Um homem, que teria marcado o encontro com a menina via internet, foi preso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) descobriram durante a investigação que a menina teria viajado para o Maranhão após conhecer um homem, de 25 anos, por meio de um aplicativo de compartilhamento de vídeos. Ele teria vindo ao Rio de Janeiro buscá-la. Desta maneira, foi feito um contato com a Polícia Civil maranhense para auxiliar nas buscas.

A corporação ainda informou que os crimes cometidos pelo homem ainda serão devidamente apurados pelas polícias dos dois estados.

De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, uma equipe da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP/SHPP) conseguiu identificar o local do cárcere e resgatar a menor, que era mantida isolada em uma quitinete trancada no bairro Vila Luizão. Os agentes ainda prenderam o homem responsável pelo crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alessandro Santana, pai da estudante, contou que está aliviado por encontrar a filha após oito dias sem notícias. Segundo ele, a menina está bem e com as autoridades policiais maranhenses.

“Graças a Deus! É um alívio. Ela está bem e em está em boas mãos. Agora, ela está com as autoridades policiais e ainda não consegui falar com ela”, contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informação O Dia.