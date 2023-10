Menina de 2 anos morre após ser internada com sinais de estupro

A pequena Beatriz Vasconcelos, de apenas 2 anos, perdeu a vida na noite do último domingo (15), após chegar no Hospital da criança, no Centro de Guarulhos, São Paulo. Segundo as investigações da Polícia Civil, a menina apresentava sinais de violência física e sexual. Foi a mãe da criança quem a levou até os médicos.

Conforme a PC, a mãe da pequena Beatriz, de 38 anos, chegou na unidade médica relatando que a filha tinha passado mal, no fim da noite e teria lhe dado um banho quente. Mas, ela teria voltado a passar mal, então eles a levaram até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo transferida.

Foram do médicos do Hospital da Criança quem acionaram a Polícia Civil após diagnosticar que Beatriz estava com artes íntimas da vítima estavam feridas, indicando abuso sexual. “Consta ainda que a vítima apresentava hematomas na região dorsal”, diz um trecho do registro médico, divulgado pelo Metrópoles.

Durante depoimento, a mulher negou qualquer tipo de agressão feita contra a filha, e revelou que o atual namorado de 39 anos, estava morando a pouco tempo com as duas no bairro Taboão.

À polícia, a mãe disse “nunca ter batido” na criança. Sobre o novo companheiro da mulher, ela acrescentou que ele “sempre cuidou da vítima bem, pelo menos na frente dela, que jamais estranhou nada”.

Depois de saírem da delegacia, o homem desapareceu deixando apenas um bilhete afirmando que irá “provar sua inocência”.

O caso é investigado, por ora, como estupro de vulnerável, maus-tratos e morte suspeita.

Redação AM POST*