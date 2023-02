Menina de 6 anos é sequestrada, estuprada e morta estrangulada por vizinho de 18 anos

Redação AM POST

Sophia, de apenas 6 anos, foi morta estrangulada após ser estuprada e sequestrada por um vizinho identificado como Marcos Antônio Bairros, de 18 anos, em Douradina, no Mato Grosso do Sul. O corpo da vítima foi encontrado, neste sábado (25), na área rural da cidade. À polícia, o suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante.

A polícia chegou ao suspeito após a denúncia do sequestro da menina e um furto de uma motocicleta na região onde a criança morava. Para os policiais, a responsável da Sophia apontou o vizinho como possível suspeito.

“Conversamos com a tia da menina. Ela disse que o vizinho seria o suspeito de sequestrar a sobrinha, já que testemunhas disseram que ele foi o único visto na rua no momento em que a menina sumiu”, relatou o delegado Mateus Rocha, adjunto da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (Depac), onde o caso foi registrado.

Após os primeiros relatos, a polícia saiu em busca da menina e do suspeito. Era por volta das 1h deste sábado, quando os oficiais avistaram o rapaz saindo de uma área de vegetação. Questionado, o suspeito respondeu que estava “brincando de esconde-esconde com amigos”, comentou o delegado.

Foi então que o rapaz foi levado na situação de suspeito para a Depac de Dourados, cidade vizinha à Douradina. Na delegacia, o jovem, de 18 anos, confessou o furto da moto, o sequestro, estupro e assassinato de Sophia.

“O rapaz roubou a moto. Depois, ao voltar para casa, vu a criança na calçada, a pegou no colo e a levou para uma plantação de soja. Lá amarrou a menina com as mãos para trás, abusou dela sexualmente e depois, com as roupas da menina a enforcou até que ela ficasse inconsciente”, disse o delegado.

Com informações do G1*