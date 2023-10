Menina de 6 anos filma próprio estupro

Uma menina de 6 anos registrou, em vídeo, o momento em que era abusada sexualmente. Ela ainda teria sido responsável pelas imagens terem sido publicadas no WhatsApp do agressor, que seria seu tio. O crime aconteceu no dia 9 de outubro, na cidade de Amontada, no interior do Ceará, mas só agora o caso repercutiu na internet.

A suspeita é que a menina tenha publicado o vídeo sem que o homem percebesse.

Após a divulgação das imagens, o agressor foi denunciado por pessoas próximas. A mãe da menina também fez um boletim de ocorrência.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

