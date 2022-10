Menina que confessou matar a mãe escreveu em diário que tiraria vida dos pais para ficar com namorado

Redação AM POST

A menina de 11 anos que confessou ter matado a própria mãe com a ajuda do namorado, de 14 anos, registrou em um diário a ideia do assassinato. Em uma das páginas, ela escreveu que mataria os pais para poder ficar com o namorado.

Na quarta-feira (26), a garota deixou um registro no diário que dizia: “Eu estou completamente apaixonada por um garoto. A gente vai matar meus pais para ficar juntinhos.”

O plano se concretizou na noite dessa quinta-feira (27). A menina e o namorado de 14 anos tiraram a vida da mãe dela. O crime ocorreu na casa onde a menina morava com a mãe e o padrasto, em Jaburuna, Vila Velha.

Segundo o delegado que coordena as investigações do caso, disse que o adolescente contou em depoimento que atraiu a mãe e quando ela se aproximou o garoto começou a dar as facadas. A menina também desferiu os golpes.

Em depoimento, o menino disse ainda que a mulher, uma vendedora de 38 anos, chegou se trancar no quarto após as facadas, mas depois abriu a porta. Quando a menina e o namorado entraram, ela estava caída no chão sem vida.

O padrasto da menina não estava em casa na hora do crime. Quando ele chegou do trabalho, abriu a porta percebeu que havia uma cadeira atrás dela e que o chão estava sujo de sangue.

O barulho da cadeira teria alertado a enteada e o namorado, que ainda estavam na residência. Assim que o padrasto se aproximou da menina, o garoto, que estava escondido, o atingiu na cabeça com um taco de beisebol.

O padrasto contou que correu e desceu as escadas da casa, que fica no segundo andar, e seguiu até o portão de acesso à rua. Do lado de fora, vizinhos queriam agredi-lo, achando que ele tinha matado a esposa.

“A menina gritava alto: ‘você matou a minha mãe!’. Você matou a minha mãe. Fiquei com medo das pessoas me lincharam. E eu não podia subir a escada porque os dois estavam lá e não deixavam”, contou o padrasto.

A Polícia Militar chegou pouco depois. Feridos, o padrasto e o menino foram levados para o Hospital Estadual Antonio Bezerra de Faria. Já a menina foi levada pelo Conselho Tutelar para a casa dos avós maternos.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa foram até o hospital e o garoto acabou confessando o crime. Após o atendimento, ele foi conduzido para a delegacia, onde prestou depoimento.

Em depoimento, o garoto disse ainda o que teria motivado o crime: a namorada teria sido abusada pelo pai quando era mais nova e reclamava que a mãe pegava no pé com relação a algumas tarefas do dia a dia.

O padrasto afirma que a companheira era uma mãe zelosa. Disse ainda que a enteada não tinha o pai presente e que desde que começou a se relacionar com a mãe dela, há mais de dois anos, tratava a menina como uma filha.

A menina também foi conduzida para a delegacia. Familiares, porém, não compareceram. Por volta das 10 horas desta sexta-feira (28), ela foi levada para o Conselho Tutelar. O delegado explica que, por causa da idade, ela não vai responder pela morte da mãe.

Já o namorado dela foi autuado em flagrante por ato infracional análogo a homicídio qualificado por motivo fútil e com traição ou emboscada ou recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima.

Ele também vai responder por ato infracional análogo à tentativa de homicídio. Até o final da manhã, ele continuava na Delegacia Regional de Vila Velha. O adolescente será encaminhado a uma unidade sócio educativa.