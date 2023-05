As duas meninas filhas do motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira, pediram para que ele não as matasse na última segunda-feira (22), na GO-462, em Santo Antônio de Goiás.

De acordo com o delegado Humberto Teófilo, o homem avisou que cometeria o crime durante uma ligação com parentes que conseguiram ouvir, no fundo da ligação, as meninas de de 4 e 8 anos pedindo para que ele parasse. As crianças foram mortas a facadas e depois ele ateou fogo no carro com elas dentro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o delegado, o homem disse na ligação que iria matar as filhas para vingar uma traição da esposa, que ele teria flagrado com outro. Ramon agrediu a mulher e em seguida pegou o carro dela e foi até a escola buscar as crianças.

Ainda conforme a polícia, depois do crime Ramon de Souza fugiu para uma região de mata e foi encontrado nessa terça-feira (23).

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*