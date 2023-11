Menino de 10 anos morre esmagado em elevador de escola

Um menino de 10 anos morreu esmagado, na última quarta-feira (1º), por um elevador de escola. A tragédia aconteceu na St. Lucy’s School em Wahroonga, Austrália. A criança estava presa debaixo do elevador quando as equipes de resgate chegaram ao local.

A unidade é especializada para pessoas com deficiência, como autistas e outras síndromes intelectuais, leves e graves. Segundo a imprensa internacional, o menino estava em uma cadeira de rodas. Segundo o The Mirror, outros 230 alunos ficaram nas salas de aula a espera da liberação do acesso. Em um comunicado, a escola anunciou que estaria “fechada aos alunos até novo aviso”.

“A Escola St Lucy está muito triste em confirmar a trágica morte de um de nossos alunos esta tarde. Estamos cooperando com a polícia investigadora e não podemos fazer mais nenhuma declaração. Pedimos privacidade e espaço para que nossos funcionários e familiares possam lamentar neste momento difícil.”

As causas do acidente que provocou a morte do menino são investigadas pela polícia local.

*Redação AM POST