Menino de 2 anos se salva de incêndio ao se esconder dentro de geladeira

Uma criança de dois anos conseguiu se salvar de um incêndio em casa depois de se esconder dentro da geladeira . O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (9), em Cuiabá (MT). As informações são do G1.

A mãe do menino confessou que o deixou em casa para sair para uma “resenha”, e acabou sendo autuada em flagrante por abandono de incapaz.

Por volta de 1h30, os vizinhos perceberam as chamas e começaram a usar baldes de água para tentar apagar o fogo. Durante as tentativas, eles acabaram encontrando a criança com vida dentro da geladeira.

O garoto, que estava sozinho em casa, foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento. Lá, ele foi atendido por médicos que constataram que ele não sofreu lesões por conta do fogo.

Ao ser acionada, a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente começou as buscas para encontrar a mãe da criança, que estava na companhia do namorado. Após confessar ter deixado o filho sozinho, a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. A suspeito foi encaminhada para audiência de custódia na manhã deste sábado (10). Por enquanto, o menino está sob a guarda do Conselho Tutelar.

*Com informações do G1