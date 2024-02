Menino de 5 anos tem órgão genital decepado pelo padrasto

Um menino de 5 anos teve o órgão genital decepado pelo padrasto em Canindé, no interior do Ceará. O suspeito foi preso em flagrante e indiciado por lesão corporal grave. A mãe do menino, por sua vez, foi autuada por omissão.

O caso foi descoberto em dezembro, após a criança dar entrada no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, com o órgão dilacerado e parte do membro em um isopor.

O delegado Daniel Aragão, da Delegacia Regional de Canindé, afirmou que foi comunicado do crime pelos profissionals do hospital, que desconfiaram das versões dadas pela mãe.

*Redação AM POST