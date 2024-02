Menino de 5 anos tem órgão genital decepado pelo padrasto

Um ato cruel chocou a comunidade de Canindé, no interior do Ceará, quando um menino de apenas 5 anos teve seu órgão genital decepado pelo padrasto de 26 anos. A descoberta desse terrível incidente ocorreu em 6 de dezembro, quando a vítima foi levada ao Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, com seu órgão dilacerado, parte do membro guardada em um isopor.

O garoto passou por uma cirurgia de reimplante no mesmo dia em que deu entrada no hospital, permanecendo internado para recuperação. Atualmente, ele necessita de uma cirurgia completa de reconstrução para evitar sequelas permanentes, e a família, que enfrenta dificuldades financeiras, busca apoio da comunidade para custear o procedimento.

Residindo com o pai e os irmãos, em uma situação humilde, a família lançou uma campanha nas redes sociais com o objetivo de arrecadar R$ 150 mil para cobrir os gastos com a cirurgia e tratamentos subsequentes. Em meio à tragédia, a família expressa sua confiança na recuperação do menino e apela à generosidade de todos para garantir que ele tenha acesso ao melhor tratamento possível e possa reconstruir sua vida de forma digna.

“Nós adultos não suportaríamos o que o Levi passou, mas o propósito de Deus na vida dele é maior do que tudo que aconteceu a ele. Ele será honrado, terá o melhor tratamento que puder e uma vida digna”, afirmou uma das publicações da família nas redes sociais.

