Menino leva tiro na cabeça ao brincar com arma do padrasto

Um menino de 7 anos levou um tiro contra a própria cabeça enquanto brincava com um revólver que achou em sua casa no bairro João XXIII, em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas Gerais, nesta sexta-feira (17).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, era por volta de 12h quando eles foram acionados para socorrer o menino que estava inconsciente e com uma perfuração no crânio perto da nuca.

O menino foi inicialmente levado por familiares para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde sofreu uma parada cardíaca. Os bombeiros foram acionados para levar a vítima até a Santa Casa da cidade para onde ele foi socorrido em estado gravíssimo.

O padrasto da criança presta servidos de segurança e a arma dele. O homem disse aos bombeiros que saiu de casa e deixou a arma guardada.

Na residência há quatro crianças que pegaram o revólver e começaram a brincar com ele. Em um determinado momento, a arma caiu no chão e disparou contra a cabeça do menino de 7 anos.

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência que foi repassado à Polícia Civil para investigações.