Menino mata irmão mais novo com tiro no rosto em Maués

Redação AM POST

Um menino, matou o irmão mais novo com um tiro no rosto nesta sexta-feira (14), no Rio Paracuni, na Comunidade do Caiaué, no município de Maués (distante à 261 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, os dois irmãos foram buscar abacaba, uma fruta típica da região. A caminho de casa, a criança mais velha atirou no rosto do irmão, após ouvir vozes que pediram a realização dos disparos.

O garoto também relatou para pessoas próximas que, na noite anterior ao crime, tinha sonhado com demônios.