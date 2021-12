Militar do Exército mata mãe a facadas durante ataque de fúria

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Militar do Exército aposentado, Edilson Donato Nolasco, de 51 anos, matou a própria mãe Maria do Carmo Brasil Nolasco, de 72 anos, esfaqueada nessa terça-feira (7) em Campo Grande (MS).

De acordo com o boletim de ocorrência, Maria do Carmo foi encontrada deitada em posição de lado sem sinais vitais, sendo vítima de feminicídio com lesões causadas por arma branca no pescoço e peito.

Edilson também esfaqueou o irmão Enilson Donato Nolasco, de 45 anos, no pescoço e costasm, que foi levado em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros Militar para atendimento médico na Santa Casa.

A polícia foi acionada por uma vizinha, que mora em frente à residência, depois que o Enilson pediu socorro, ensanguentado, contando que a mãe havia sido morta pelo próprio irmão.

Informações dão conta de vizinhos ouviram uma discussão, e em seguida, Enilson apareceu esfaqueado pedindo socorro na rua, afirmando que o irmão havia matado a mãe com uma facada no peito e outra no pescoço.