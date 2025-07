Militar é preso por tentativa de feminicídio em São Gabriel da Cachoeira

Notícias Policiais – Um militar das Forças Armadas, de 23 anos, foi preso em flagrante neste domingo (20), acusado de tentativa de feminicídio contra sua companheira, uma jovem de 21 anos, no município de São Gabriel da Cachoeira, distante 852 quilômetros de Manaus.

De acordo com o delegado Frank de Freitas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da cidade, o crime ocorreu no bairro Dabaru e foi testemunhado por moradores da área. O suspeito teria imobilizado a vítima com um golpe de “mata-leão”, deixando-a inconsciente, e continuou as agressões até ser contido por populares.

PUBLICIDADE

Leia também: Moraes determina que Bolsonaro pode ser preso se entrevistas forem divulgadas nas redes sociais

“A equipe médica que prestou atendimento à vítima acionou a polícia, que conseguiu capturar o agressor ainda no local. Ele foi conduzido imediatamente à delegacia e autuado em flagrante”, informou o delegado.

O militar foi encaminhado para um quartel das Forças Armadas, onde permanece detido à disposição da Justiça. Ele deve passar por audiência de custódia nos próximos dias.