Militares auxiliam em parto durante missão humanitária em comunidade indígena no AM

Notícias do Amazonas – Durante a atuação do Comando Conjunto AMANACI na região amazônica, onde a estiagem tem afetado duramente as comunidades locais, um episódio emocionante e repleto de solidariedade marcou a missão humanitária.Militares a bordo do Navio de Assistência Hospitalar Soares de Meirelles auxiliaram no parto de uma ribeirinha na comunidade indígena Betânia, próxima ao município de Santo Antônio do Içá, situado a 1.209 quilômetros de Manaus, a capital do Amazonas.

A ação humanitária não se limitou ao auxílio no parto, visto que o Navio Hospitalar desempenhou um papel fundamental na região, oferecendo assistência médico-hospitalar a 164 ribeirinhos.

Os atendimentos incluíram cuidados clínicos, odontológicos e pediátricos, abrangendo um amplo espectro de necessidades de saúde da comunidade. Além disso, foram distribuídos 1.975 medicamentos essenciais para garantir que a população local tivesse acesso às terapias e tratamentos de que necessitavam.

O Comando Conjunto AMANACI, composto por forças militares altamente treinadas e dedicadas, reafirma o compromisso com o povo brasileiro e a missão de levar assistência a quem mais precisa, especialmente nas regiões remotas e de difícil acesso do Amazonas.

A estiagem tem exacerbado os desafios enfrentados por comunidades indígenas e ribeirinhas na região, tornando a presença das Forças Armadas e da equipe médica a bordo do navio Soares de Meirelles ainda mais crucial.

Este ato de solidariedade e auxílio médico não apenas ilustra o comprometimento das Forças Armadas com o bem-estar da população, mas também destaca a importância de esforços conjuntos para enfrentar as adversidades naturais e garantir o acesso a cuidados de saúde em áreas remotas do país.

