Militares da FAB são presos em Manaus por golpe milionário com cashback

Notícias Policiais – Dois militares da Força Aérea Brasileira (FAB), com idades de 27 e 28 anos, foram presos em Manaus suspeitos de envolvimento em um esquema de fraude financeira que causou prejuízos superiores a R$ 5 milhões. Os suspeitos utilizavam um método fraudulento para obter cashback de forma indevida, realizando compras de alto valor em uma companhia aérea, acumulando os benefícios e, em seguida, cancelando as transações.

Segundo o delegado Ivo Martins, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os militares foram descobertos após a prisão de um terceiro envolvido, também militar, em São Paulo. Esse indivíduo, que havia servido em Manaus anteriormente, teria sido o responsável por repassar a metodologia do golpe aos demais integrantes.

“Com apoio da delegacia de São Paulo e do delegado Pedro, conseguimos montar o quebra-cabeça desse esquema criminoso. Eles faziam inúmeras compras pela internet, acumulavam cashback e depois cancelavam as transações, ficando com os valores”, explicou Ivo.

O esquema envolvia a conversão dos cashbacks em pontos e posteriormente em dinheiro, que era transferido para contas pessoais. O volume de transações e o padrão repetitivo chamaram a atenção da polícia, que iniciou a investigação com base nas informações repassadas pela equipe paulista.

A dupla foi presa preventivamente e permanece à disposição da Justiça. O caso segue em investigação, e outras pessoas podem estar envolvidas no esquema.