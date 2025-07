Militares são detidos por fraude milionária com cashback em Manaus

Notícias policiais – Dois militares das Forças Armadas, de 27 e 28 anos, foram presos em Manaus pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), suspeitos de participar de um esquema de fraude que desviou mais de R$ 5 milhões de uma instituição financeira. As prisões foram realizadas pelo 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ).

Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam um mecanismo de cashback para burlar o sistema de recompensas de uma companhia aérea. Eles faziam grandes volumes de compras e, após receberem os pontos do programa de fidelidade (proporcional a 1% do valor gasto), cancelavam as transações, ficando com os benefícios indevidamente.

PUBLICIDADE

Leia mais: Casa Branca concede residência permanente a Eduardo Bolsonaro e família

A prática foi classificada como estelionato eletrônico, e a polícia apura ainda o uso de estratégias de ocultação e movimentação dos recursos obtidos ilegalmente, o que pode configurar o crime de lavagem de capitais. A estimativa do prejuízo chega a R$ 5 milhões.tf

As autoridades devem fornecer mais informações sobre o caso. A polícia investiga se outras pessoas participaram do esquema e se há ramificações dentro ou fora da esfera militar.