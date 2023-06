Missionário morto no Quênia será enterrado no Brasil

O corpo do missionário Francisco Antônio Chagas Barbosa, assassinado no Quênia no dia 7 de junho, será trazido ao Brasil. No momento, a família do pastor aguarda o resultado do teste de DNA.

– Estamos focados em fazer o exame de DNA, depois daremos entrada na documentação para fazer o traslado do corpo para o Brasil – disse o bispo Nilson Cezar, da Missão Cristã Mundial ao Pleno.News.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também conversamos com a missionária Franciane Barbosa, viúva do pastor, que confirmou que ainda falta o resultado do exame. Segundo ela, seu esposo será cremado no Quênia e então suas cinzas serão trazidas ao Brasil.

– Quando sair o resultado faremos a cremação e embarcaremos para o Brasil – adiantou Franciane que não tem datas sobre quando isso acontecerá.

Ainda não há informações a respeito dos motivos que levaram à morte do missionário. Francisco morava no Quênia com a esposa desde 2017. No país africano, o pastor fazia um trabalho com crianças, viúvas, refugiados e igrejas locais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele foi dado como desaparecido no dia 7 de junho, quando saiu para ir ao supermercado e não retornou. Imagens do circuito de segurança local mostraram o momento em que o missionário foi morto a tiros dentro do automóvel e depois seu carro foi incendiado.

Matérias Semelhantes: Viraliza vídeo de mulher pisando, agredindo e queimando criança com cigarro. Saiba mais clicando aqui

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: Pleno.News