Mistério e morte: suspeito do assassinato de mulher em Manacapuru é preso

Notícias policiais – A pacata Manacapuru foi sacudida por um crime chocante que terminou com uma reviravolta policial: um suspeito foi detido e o veículo usado para executar uma mulher, em circunstâncias macabras, foi apreendido. O episódio já mobiliza autoridades e provoca comoção na população local.

Na madrugada desta quinta-feira (26), agentes da ROCAM conseguiram localizar um carro modelo Siena prata circulando pela Avenida André Araújo, em Manaus. Dentro do automóvel estava o homem apontado como suspeito de participação no homicídio de Aline Taiane Oliveira Azevedo, de 24 anos. O veículo, segundo a polícia, foi utilizado no momento da execução e pode ser peça-chave para desvendar toda a trama.

Aline foi alvejada com um tiro na cabeça na frente da própria filha, enquanto estava a caminho da escola — uma cena brutal e comovente que amplifica a indignação social. A mulher teria sido perseguida antes de sofrer o disparo fatal. Até o momento, ainda não há informações oficiais sobre o paradeiro da pessoa que de fato apertou o gatilho.

O suspeito e o carro foram encaminhados à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde ele prestará depoimento. A polícia, entretanto, não revelou detalhes de sua relação com a vítima, eventuais mandantes ou motivação aparente, alegando sigilo durante as investigações.

Autoridades locais admitiram que o caso é complexo e exigirá diligência para capturar todos os envolvidos. Rondas e operações já estariam em curso para localizar o autor do disparo e eventuais cúmplices.

A apreensão do veículo pode ser um divisor de águas nas investigações — vestígios de impressões digitais, rastros de disparo ou registros eletrônicos poderão pointar para o elo decisivo que falta para elucidar este crime cruel. Enquanto isso, a população acompanha ansiosa por respostas e justiça para Aline e sua família.

