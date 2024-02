Mistério: médico é achado morto com tiro na cabeça dentro de casa

O médico Guido Castro Herrera Clavijo, de 80 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro da casa em que ele morava na Rua Padre Ângelo Cerri, bairro Liberdade, em Porto Velho (RO).

Um filho da vítima encontrou o corpo do pai ao entrar no cômodo da casa e ligou para as autoridades.

Uma equipe da Polícia Militar foi chamada e solicitou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o local. A equipe ainda tentou reanimar a vítima, mas sem êxito.

Um revólver calibre 38 foi achado próximo ao corpo. Dr. Guido era Otorrinolaringologistas.