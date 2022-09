Modelo amazonense denuncia jogadores do Botafogo por estupro

Redação AM POST*

A modelo amazonense Alcimara Ventura, de 27 anos, natural de São Gabriel da Cachoeira e moradora do Rio de Janeiro há sete meses, registrou queixa de estupro contra os jogadores do Botafogo-SP, Lucas Delgado, João Diogo e Eduardo Hatamoto, crime que teria ocorrido na madrugada de segunda (26), em um hotel no Santo Cristo, na zona portuária do Rio.

Ela diz que tem recebido mensagens anônimas de intimidação. Diante da repercussão do caso, a amazonense decidiu revelar seu nome, seu rosto e sua versão dos fatos porque assim se sente mais segura.

Segundo Alcimara, por volta das 3h30, ela saiu da boate com um amigo e com o argentino Lucas Delgado –os três entraram em um carro de aplicativo e foram até o local onde o time de Ribeirão Preto estava hospedado. No hotel, somente Delgado e Alcimara teriam entrado.

De acordo com a modelo, Delgado e ela passaram a se tocar com consentimento, mas isso mudou quando foram tomar banho. “Quando chegamos ao quarto, o Lucas me chamou para o chuveiro. Eu disse para ele pegar camisinha, eu disse que não queria. Ele não quis pegar a camisinha e gozou dentro, o que ocorreu rápido.”

Ainda conforme Alcimara, nesse momento, bateram na porta do quarto. “Ele saiu do chuveiro, eu ainda disse ‘não abre a porta’, mas ele abriu.”

Alcimara conta que dois homens entraram no quarto e que ela os reconheceu como os mesmos que estavam na boate com Delgado: Jennings e Hatamoto.

De acordo com a modelo, os jogadores que entraram no quarto tocaram em seu corpo. “Estava de toalha ainda, o Lucas passou a arrumar a mala dele, e eu passei a me vestir. O Diogo e o Eduardo passaram a me alisar, e eu disse para eles pararem. Olhava para o Lucas, e ele me ignorava. Rindo, o Diogo se deitou na cama de cueca e disse: ‘É uma puta marrenta’”, relatou Alcimara.

Ela disse ainda que, nesse momento, ocorreu a agressão. “Foi então que o Eduardo veio para cima de mim. Eu entendi que eles queriam sexo, e eu disse que não queria, que queria ir embora. O Eduardo, então, disse: ‘Vamos ver se ela é marrenta mesmo’. E me deu uma mordida no seio, enquanto eu colocava o vestido”, conta.

Segundo a versão da modelo, ela tentou fugir e foi contida no corredor, antes de finalmente chegar até a recepção. “Comecei a chorar e a perguntar o motivo de eles estarem fazendo aquilo comigo. Saí correndo do quarto em direção ao elevador. Nisso, o Eduardo veio atrás de mim e me levou para outro quarto. Lá, ele disse para eu ficar calma. Respondi que só queria ir embora, que eu era mãe, que queria voltar a ver as minhas meninas, que meu seio estava doendo, ardendo muito. Corri e consegui pegar o elevador”, disse.

A modelo afirmou que, ao chegar ao térreo do hotel, foi abordada por funcionários, que pediram para ela ligar para a Polícia Militar. “Quando liguei para a polícia, o policial passou a perguntar onde eu estava e quem tinha me agredido. O recepcionista do hotel, então, passou os nomes dos jogadores. Nisso, o time todo passou pela recepção, incluindo os três.”

Ainda no seu relato, Alcimara disse que os jogadores baixaram a cabeça ao vê-la na recepção e entraram no ônibus. Depois disso, a Polícia Militar teria dito para ela se direcionar a uma delegacia, onde o registro foi realizado. Lá, dois policiais a levaram para fazer exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal), e ela tomou coquetel antiaids.

Em sua conta no Instagram nessa quinta-feira (29), a modelo agradeceu o apoio de amigos, pediu para não ser julgada e disse que “os sentimentos são de medo, culpa e tristeza”.

Em nota, o Botafogo-SP disse que tomou ciência da denúncia e rescindiu o contrato de Delgado. “Eduardo Hatamoto e João Diogo também foram punidos por infração disciplinar. O Botafogo também informa que aguardará a conclusão das investigações para decidir quais outras atitudes serão tomadas sobre os dois atletas.”

*Com informações da Folha de S. Paulo