Morador de rua denuncia padaria por não deixá-lo beber

Um morador de rua, não identificado, decidiu prestar queixa ma noite de sexta-feira (16), contra uma padaria na Asa Norte, no Distrito Federal. Segundo o homem, ele foi humilhado no estabelecimento.

De acordo com a coluna Na Mira, do Metrópoles, o morador de rua tem o costume de passar as noites debaixo do viaduto da Asa Norte. Na noite da ocorrência, ele estava bebendo com dois amigos em frente à padaria.

Segundo relatos, o trio estava no local por muitas horas, desde a manhã de sexta (16). Eles consumiam bebidas alcóolicas enquanto vendiam paçoca na rua.

No final do dia, o atendente do balcão recebeu ordem do proprietário do estabelecimento para cessar a venda de bebidas ao trio.

Um dos homens sentiu-se humilhado e seguiu para a delegacia. O caso está sendo apurado pela 2ª Delegacia de Polícia na Asa Norte.

